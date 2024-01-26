NASA’ya türk imzası atmak için harıl harıl çalışıyorlar

NASA tarafından 30'uncusu gerçekleşecek İnsanlı Keşif Aracı Yarışması'na, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Bellatrix Uzay Takımı kabul alan ilk Türk takımı oldu. Bu yıl 18-20 Nisan arasında NASA ev sahipliğinde ABD'de Marshall Space Flight Center'da düzenlenecek yarışmaya 42'si üniversite, 30'u lise olmak üzere 72 öğrenci takımı katılıyor. Amerika, Almanya, Brezilya gibi ülkelerden öğrencilerin yer alacağı yarışmada Türkiye'yi ilk kez, adını 250 ışık yılı uzaklıktaki Bellatrix yıldızından alan İTÜ Bellatrix Uzay Takımı temsil edecek. Öğrenciler insan gücüyle çalışan bir aracı tasarlayıp üretmesi beklenen ve Ay yüzeyinin simülasyonuyla yapılacak yarışmadan iyi bir derece almak için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Takım kaptanı Muhammed Şükrü Açıkbaş, "Bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. Biz insanlara bunu yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. NASA ile başladık, uluslararası alanda olmamız gerekiyor. NASA gibi bu alanın en iyilerinden olan kurumda Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarının yer alması gerekiyordu, biz de gereğini yaptık" dedi. Açıkbaş şubatta imalatı başlayacak keşif aracına destek beklediklerini, bu yönde görüşmeler yaptıklarını da söyledi.