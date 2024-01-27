CHP’den istifa eden İlgezdi: Kıyım hareketi yapılıyor

15 yıldır CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstifa sonrasında belediyede açıklama yapan İlgezdi, partisini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. İlgezdi, "CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor. Bu süreçteki kıyım, hiçbir dönemde olmadı. Anketlerde başarısız olduğum söylendi ancak anketlere göre yüzde 52 ile 58 arasında seçimi kazanıyorum. Partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. " dedi.