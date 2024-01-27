Eski başkandan CHP’ye sert eleştiriler “Tam bir düzen partisi olmuşuz”

CHP'nin, kapitalist sistemin önemli bir parçası haline geldiğini dile getiren Gürsoy, "İdeoloji, ilke bitmiş. Yerel yönetimler bizim için gerçekten bir zenginleşme aracına dönüşmüş" dedi. Aday belirleme sürecinde parti içinde adeta borsa kurulduğunu ve "inanılmaz" paraların döndüğünü vurgulayan Gürsoy, "Bizzat işin içinde genel başkan yardımcıları var. Duyuma değil, bilgiye dayalı bu gözlemim. Adaylık ya nakit olarak ya da zengin olma, zengin edilme beklentisiyle satın alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

"31 MART'TA DİBE VURACAĞIZ"



CHP'nin sosyal demokrat bir parti olmadığını, değişimin ise lafta kaldığını belirten Gürsoy, "Değişim tam bir palavra. Zihniyetler değişmedikçe kadro değişimi bir anlam taşımıyor. Artmıyoruz, eksiliyoruz. Bu gidişle daha da eksileceğiz. Yazık gözbebeğimiz CHP'ye. 31 Mart'ta hazır olun, dibe vuracağız. Asıl diriliş o zaman başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.