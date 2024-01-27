İngiliz Bakan’dan NATO teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Bakan Fidan bu görüşme öncesi İngiliz mevkidaşıyla baş başa görüştü. Görüşmede Fidan, Cameron'a, Ortadoğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Cameron, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün Erdoğan'ı telefonla arayarak İsveç'in NATO üyeliğine verilen onay için teşekkürlerini iletti. Görüşmede küresel ve bölgesel meseleler de değerlendirildi.Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz.Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onayladığına dair belgeyi almayı sabırsızlıkla bekliyoruz.Türkiye'ye çok teşekkür ederiz.