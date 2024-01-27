Irak ve Suriye’de ABD üslerine saldırı düzenlendi

Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırılar devam ediyor.

İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Anbar kentinde yer alan ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed üssüne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ayrıca sabah saatlerinde de ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye'deki Koniko Gaz Tesisi'ne füzeli saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Irak İslami Direnişi, saldırıların siyonist rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlendiğini açıklamıştı.