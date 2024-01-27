Önce ruhsatı aldılar, sonra kılıfını taktılar!

İstanbul Büyükçekmece'de CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yardımcısının da tutuklandığı rüşvet operasyonuna konu olan ölüm villalarıyla ilgili her gün yeni bir şok detay ortaya çıkıyor. Gül İnşaat tarafından yapılan villalar ile ilgili ruhsatın alınması için zorunlu raporların ruhsat verildikten sonra hazırlandığı anlaşıldı.Bilirkişi, "Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu", "Zemin İyileştirme ve Kazık Hesap Raporları ve "Parselin Enjeksiyon ve Fore Kazıklarının Proje Raporları"nın ruhsat öncesi temin edilmiş olması gerekmesine rağmen ruhsat verilmesinden sonra hazırlandığını rapor etti. İddiaya göre yapı denetim firması ve Büyükçekmece Belediye personelleri arasındaki işbirliğiyle müteahhit firma ve yetkilileri tarafından usulsüz olarak zemin etüd veri raporu, geoteknik rapor ve zemin iyileştirme raporları temin edildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla ortaya çıkan usulsüzlük bilirkişilerce hazırlanan raporda, "Tüm Villaların Ruhsat Onay Tarihleri 16 Eylül 2021'dir. Parselin Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu onay tarihi 25 Ekim 2021'dir. Parselin Zemin İyileştirme ve Kazık Hesap Raporları tarihi Kasım 2021'dir. Parselin Enjeksiyon ve Fore Kazıklarının Projelerinin Hazırlanma tarihi 9 Kasım 2021'dir. Ruhsat onayında gerekli ve zorunlu olan yukarıda belirttiğimiz tüm dokümanların ruhsat onay tarihinden sonra hazırlandığı tespit edilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere aykırıdır" denildi.