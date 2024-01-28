Dev sağlık tesisi İzmir’e yakıştı

Cumhur İttifakı aday tanıtım töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılış törenini de gerçekleştirdi.Önümüzdeki ay 35 bin sağlık personeli alınacağının müjdesini veren Erdoğan; "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım, hizmet siyasetimizin nişanesidir" dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, diğer birimleriyle güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu. Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla buranın yollarıyla alakalı tabii, acaba yollarını kim yaptı diye sorarsanız, kimin yapması lazım, büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Büyükşehir yolları yaptı mı, hayır.Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah buranın yollarıyla alakalı ikinci etabı da Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım, eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmir'in güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehrin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmir'imizin bu çileleri sona erecektir.300 dönüm alan üzerine kurulu Bayraklı Şehir Hastanesi bünyesinde 6 ayrı hastane bulunuyor. 2 bin 60 yatak kapasiteli proje Ege Bölgesi'nin en büyük, dünyanın da 10 büyük sağlık kampüsünden biri olarak kayıtlara geçti. Kampüste 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Ana hastane binasında 1.325 hasta yatağı, 374 yoğun bakım yatağı, 40 merkezi, 8 günübirlik, 1 tüp bebek, 2 yanık, 2 kadın ve doğum olmak üzere toplam 54 adet ameliyat salonu bulunuyor. Hastane iki katında 302 poliklinik odası ile hizmet veriyor. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 18 yataklı anne bebek uyum odası, 16 yataklı sancı doğum lohusa odası, 71 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 54 yataklı çocuk yoğun bakım, 22 yataklı kadın doğum yoğun bakım üniteleri yer alıyor. 628 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 1301 sismik izolatör bulunuyor.