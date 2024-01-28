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Giriş Tarihi: 28.1.2024 19:41 Son Güncelleme: 28.1.2024 19:44

İbrahim Kalın Mesud Barzani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
İbrahim Kalın Mesud Barzani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinden sonra 28 Ocak 2023 tarihinde Erbil'de temaslarda bulundu.

MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları kapsamında KDP Başkanı Mesud Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yapıldı.

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İbrahim Kalın Mesud Barzani ile görüştü
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