Şov ve algı dönemi artık bitmiştir

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı. Halkapınar Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında 30 ilçe belediye başkan adayının 25'i AK Parti, 5'i ise MHP'li isimlerden oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu mesajları verdi:Sözlerime başlarken sabah yaşadığımız merkezi Menderes açıkları olan 5.1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Diğer şehirlerimizde de genel başkan yardımcılarımız, ilçe adaylarımızın tanıtım törenlerine iştirak ediyor. Amacımız aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır.Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyaseti ile yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.Bu şehre aşkla hizmet edenler İzmirlidir. İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat başa geldi, Haliç yine eski haline geldi. Şu güzelim Körfez'i kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastıranların bu şehre verebilecekleri hiçbir şey yoktur. İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkârı olmaya talibiz. Bunlarda darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerine küfretmeye kadar her türlü rezillik var. Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, partimizin her kategorisinde İzmir'e hizmet etmiş kardeşimizdir.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "İzmir yeter bu çile bitsin" diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz. Şimdi İzmirli hemşerilerim sizlere soruyorum: Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir'in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmaya var mısınız? Allah'ın izniyle biz de hazırız.Adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi olmadı, olmayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?Tam 17 defa milletin huzuruna çıktıklarını ve seçimlerin tamamında alınlarının akıyla sandıktan 1. olarak çıkmayı başardıklarını vurgulayan Erdoğan, "18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum" dedi."İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun sesine kulak vererek saldırılarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye'nin kendi topraklarından vatandaşlarından ibaret bir güç olmadığını hâlâ anlamayanlar var"Erdoğan, hükümet olarak 21 yıldır ülkeyi temel altyapılarıyla donattıklarını belirterek, "Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım. Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkârı olan Erdoğan kardeşinizle, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim" dedi.Erdoğan: Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır.Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür.Emperyalist güçler bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima buldular. Kalkınma hamlemizi, her alanda başlattığımız yatırım seferberliğini hiç aksatmadan yürüttük. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını da döşedik.Aliağa: Serkan Acar-MHP adayıBalçova: Erol EroğluBayındır: Uğur DemirezenBayraklı: Bilal KırkpınarBergama: Sadık DoğruerBeydağ: Hüseyin AyBornova: Cevdet ÇayırBuca: Adnan ÖztekinÇeşme: Esat Tanık-MHP adayıÇiğli: Murat GökçekayaDikili: Sema Akıncı-MHP adayıFoça: Taner Acar - MHP adayıGaziemir: Deniz DoğanGüzelbahçe: Gümüş Saime BucaklıoğluKarabağlar: Mehmet Sadık TunçKaraburun: Eyüp KaykaçKarşıyaka: İsmail ÇiftçioğluKemalpaşa: Galip AtarKınık: Sami MollaahmetKiraz: Saliha Özçınar KutluKonak: Ceyda Bölünmez ÇankırıMenderes: Sinan AkdenizMenemen: Aydın PehlivanNarlıdere: Murat SarmanÖdemiş: Ali HadimSeferihisar: Ahmet AydınSelçuk: Zeynel BakıcıTire: Arif Demirkan-MHP adayıTorbalı: Özgür Erman ÇağlarUrla: Tarkan Bakırlı