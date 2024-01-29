8 bin deprem konutu için geri sayım başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen TOKİ konutları tamamlandı. Yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla depremzede ailelere teslim edilmek üzere İkizce'de yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti. İkizce Mahallesi'ne 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ konutlarıyla yeni bir yaşam alanı kurulacağını söyleyen Çınar, 'Depremzede aileleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışıyoruz. Bölgeye ulaşım eksiksiz olarak sağlanacak. Konutların iç ve dış tasarımları, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sıcak asfalt serimleri, yolların düzenlenmesine kadar her alanda çok aktif ve dinamik bir çalışma yürütülüyor. Konutlarımızın iç ve dış bağlantı yollarını tamamlamak için imkanlarımızı seferber ettik, ekiplerimiz gece gündüz burada çalışıyor" dedi. AA