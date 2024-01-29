Hamas, İsrail’le esir takası anlaşması için tek şart sundu

"TÜM FİKİRLER VE ÖNERİLERE CİDDİ BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIYORUZ"

İsrail medyasında iddia edilen olası esir takası anlaşmasına değinen Hamdan, "Şüphesiz Katar ve Mısır gibi dost ülkelerden özellikle ateşkesin sağlanması için büyük girişimler var. Biz en başından beri tüm fikirler ve önerilere ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.