Hamas, İsrail’le esir takası anlaşması için tek şart sundu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Bölgede insanlık suçu işleyen İsrail, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum ve savunmasız sivili katletti. İsrail yönetiminin tüm bu başarısızlıkları ordu eliyle yaptığı katliamlarla örtmeye çalışmasına rağmen, yeni bir esir takası gündeme geldi.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.
"TÜM FİKİRLER VE ÖNERİLERE CİDDİ BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIYORUZ"
İsrail medyasında iddia edilen olası esir takası anlaşmasına değinen Hamdan, "Şüphesiz Katar ve Mısır gibi dost ülkelerden özellikle ateşkesin sağlanması için büyük girişimler var. Biz en başından beri tüm fikirler ve önerilere ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, kısa bir süre içerisinde geçici bir esir takası anlaşması mümkün mü sorusuna Hamdan, kendilerinin geçici veya birkaç günlük değil nihai anlaşmada ısrarcı olduklarını, geçici ateşkesin İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden saldırılar düzenlemeyi arzuladığını göstergesi olduğunu belirtti.