İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılarının görev dağılımı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın A Takımda yer alan bakan yardımcılarının görevlerinde değişikliğe gidildi.

TURAN'A YENİ GÖREV

AK Parti İstanbul ve Çanakkale milletvekillikleri ile TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Bülent Turan'a İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olmasının ardından bakanlıktaki görev dağılımı ise şöyle:

"Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı, Araştırma ve Etütler Merkezi ile TBMM İlişkiler"

AKTAŞ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Karabük, Şırnak illerinde Vali olan Mehmet Aktaş, 2019 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aktaş, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olmasını ardından bakanlıkta, "Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Kaçakçılık, istihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Birliği" görevini üstelendi.

SAĞLAM, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK başkanlığına seçilen Mehmet Sağlam, Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Sağlam'ın bakanlıktaki görev dağılımı ise şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı"

KARALOĞLU, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI

Van, Bursa, Antalya ve Diyarbakır valiliğine atanan Münir Karaloğlu, 2020 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Karaloğlu, Sağlam'ın bakanlıktaki görev dağılımı ise şöyle: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı"