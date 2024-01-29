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Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:42

Kilise kurbanı Tuncer Murat Cihan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan (52) için Kağıthane’deki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Tuncer için ‘’Kiliseye önce de geliyordu, dostumuz olarak seviyorduk. Cemaate siper oldu, melek oldu’’ dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kilise kurbanı Tuncer Murat Cihan son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde geçtiğimiz Pazar günü ayin sırasında yabancı uyruklu ve maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli olduğu belirtilen Tuncer Murat Cihan için Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Babası 5 yıl önce vefat eden, 2 kardeşi olan ve annesi Nuriye Cihan ile Alibeyköy'de yaşayan malulen emekli zihinsel engelli Cihan için gözyaşı döken acılı teyze Emriye Aydemir, ''Ablam kendisini suçluyor, kahvaltıya gitmeseydim bu olay olmazdı diyor üzüntüden perişan olduk. Melek gibiydi hiç düşmanı yoktu. Olay günü ablam arkadaşlarıyla kahvaltıya Sarıyer'e gitmiş, yeğenim de çay ve ikram veriyorlar diye kiliseye ziyarete gitmiş olay bu. 3 yaşında bir rahatsızlık sonucu sessizleşti. durgunlaştı?'' dedi.

Cihan'ın başka bir akrabası yaptığı açıklamada, ''Şeker veriliyormuş çay veriliyormuş, bildiğim kadarıyla 2 aydır ara sıra oraya gidiyormuş. Zihinsel engeli var saf biriydi, gidince mutlu oluyordu. Saldırının onunla bir ihtimali olamaz, şanssızlığı kapının ağzında olması mıydı hiçbir anlam vermedik'' sözlerini ifade etti.

''HEPİMİZE YAPILMIŞ SALDIRIDIR''

Cemevindeki cenaze törenine katılan Latin Katolik Kilisesi ruhani lideri Massimiliano Palinuro üzgün olduğunu söyleyerek, ''Saf bir melek gibiydi, oradaki cemaat için hayatını kaybetti. Kötülüğe karşı çıktı ve öldürdüler. Kiliseye önceden de geliyordu, dostumuz olarak seviyorduk. Cemaate siper oldu, melek oldu'' ifadelerini kullandı.

Tuncer Murat Cihan'ın tabutu arabaya alınırken oldukça üzüntülü olan annesi Huriye Cihan, "Oğlum sana nasıl kıydılar. Keşke cenazende değilde düğününde bu kadar kalabalık olsaydı" dedi.

Kağıthane Cemaevi'ndeki cenaze töreninin ardından Cihan'ın cenazesi Hastal mezarlığında toprağa verildi.

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Kilise kurbanı Tuncer Murat Cihan son yolculuğuna uğurlandı
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