Kilise saldırısını anlatan Avukat Afşin Hatipoğlu, “Saldırganların kapıyı açıp içeriye aldıkları o günkü kurban oldu”

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne dün sabah pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Tuncer Cihan isimli kişi hayatını kaybederken, yapılan çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde saldırganlar yakalandı. Saldırının gerçekleştiği kilisenin kapısına ise sabah saatlerinde Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Kilisenin kapılarını açıp saldırı anını anlatan Avukat Afşin Hatipoğlu, "Sabah ayininde, ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar. Ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye. Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar. Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar. Görgü tanıklarının söylediği Arapça veya Farsça tam çıkartamadıkları bir dille bazı şeyler söylüyorlar ve daha sonra uzaklaşıyor. Saldırı gerçekleştikten sonra ölen kişi dışında bir yaralı söz konusu değil. Polisin bize söylediği kadarıyla silahlardan birinin tutukluluk yaptığı, onun da paniğe sevk ettiği ve daha fazla can kaybının önüne geçtiği ama görüntülerde var, saldırganlardan bir tanesi kilisenin ortasına kadar devam ediyor, bağırmaya devam ediyor ve sağa sola ateş ediyor. Tabii büyük bir korku ortamı oluyor, bir kişi hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN AZINLIK CEMAATLERİNİN LİDERLERİ PERŞEMBE GÜNÜ BURADA TOPLU AYİN GERÇEKLEŞTİRECEK"

Hatipoğlu, "Burası Perşembe günü saat 07.00'deki ayine kadar kapalı. Çünkü Hıristiyan inancına göre, böyle bir saldırı olduktan sonra tekrar bir kutsama ayini olmadan o kilise ibadete açılamıyor. Bütün azınlık cemaatlerinin liderleri Perşembe günü saat 07.00'de burada toplu ayin gerçekleştirecekler. Bu görmüş olduğunuz alanı da merhumun anısına 'Anma bölgesi' yaptılar. Buraya mum dikilip kendisi için dua edilecek. Burası kilisede muhafaza edilecek, merhuma saygı açısından saklanacak" dedi.

PALİNURO, "O CEMATİMİZİ KURTARMAK İÇİN CANINI FEDA ETTİ"

Santa Maria Kilisesi'nden çıkıp Tuncer Cihan'ın cenazesine giden Havarisel Vekili Massimiliano Palinuro, "Merhum kardeşimizin cenazesinde dua edeceğiz. Yetkililer büyük gayret göstererek saldırganları yakaladılar. Adaletle yaptılar. Bu terör saldırısı bütün Türkiye'ye zarar veriyor. Bu kardeşimiz bir çok cemaatimizin hayatını kurtarmıştır. Orada 40 Filipinli kardeşimizde ayine gelmişti. Bütün insanlar yetkililer ve komşularımız yanımızda durdu. Destek verdiler. Ülkemizde tehdit söz konusu değildir. Bu cemaatimiz için çok önemli .Daha fazla güvenlik gerektiği söylendi. Öncesinde bir tehdit yoktu. Hiçbir saldırı olacağını hissetmedik. Melek gibi bir kardeşimizdi. Allah acılı ailesine sabır versin. Cemaatimizi kurtarmak için canını feda etti. O bir kahramandır" dedi.

Kilisenin hemen yakınında oturan Gülsen Balcıoğlu, "Burada bir çok kilise var. Böyle bir olay ilk kez yaşanıyor. Yabancılara yakın oturuyorum. Saldırı sırasında silah sesini duymadık. Her Pazar ayinlerini yaparlar. İnşallah böyle bir olay daha yaşanmaz" dedi.