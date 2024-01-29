Haberler Gündem Haberleri Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye Çalışanlarına Yüzde 75 Zam Yaptı
Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:39 Son Güncelleme: 29.1.2024 13:42

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye Çalışanlarına Yüzde 75 Zam Yaptı

Kızılcahamam Belediye Personeli Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın Adaylığı açıklandığı günün sabahı Belediye önünde Başkanlarına karşılama yaparak mutluluklarını ifade ettiler.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye Çalışanlarına Yüzde 75 Zam Yaptı

Başkan Acar Yaptığı Konuşmada; Biz Büyük Bir Aileyiz, 5 Yıllık süreçte bir ve beraberce omuz omuza çalıştığım değerli mesai arkadaşlarım bu güzel karşılama için çok teşekkür ediyorum. Kızılcahamam'ımız için verdiğiniz emeklerinizin karşılığı paha biçilemez. Kızılcahamam'ımıza hizmetlerinden bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederken, İkinci dönem çalışmalarımızın hemen başında, 5 yıldır büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor onlara sizlere müjdemizi vermek istiyorum Belediye çalışanlarımıza %75 ZAM yaparak heyecanınızı paylaşıyorum. Hayırlı olsun Bizler büyük Kızılcahamam Belediye ailesi olarak dümeni hep birlikte, tam yol zafere kırdık. 1 Nisan'da başlayacak ikinci dönemimizde, tüm personelimiz ile birlikte Kızılcahamam'ımızın altın çağını başlatacağız dedi.

El ele, gönül gönüle vererek Kızılcahamam'ın güzelliğine güzellik kattığımız mesai arkadaşlarımızın yanındayız Bereketli olsun, Rabbim hepinize sağlıklı, hayırlı geçimler versin arkadaşlar dedi.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye Çalışanlarına Yüzde 75 Zam Yaptı
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