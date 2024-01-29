Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Belediye Çalışanlarına Yüzde 75 Zam Yaptı

Başkan Acar Yaptığı Konuşmada; Biz Büyük Bir Aileyiz, 5 Yıllık süreçte bir ve beraberce omuz omuza çalıştığım değerli mesai arkadaşlarım bu güzel karşılama için çok teşekkür ediyorum. Kızılcahamam'ımız için verdiğiniz emeklerinizin karşılığı paha biçilemez. Kızılcahamam'ımıza hizmetlerinden bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederken, İkinci dönem çalışmalarımızın hemen başında, 5 yıldır büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor onlara sizlere müjdemizi vermek istiyorum Belediye çalışanlarımıza %75 ZAM yaparak heyecanınızı paylaşıyorum. Hayırlı olsun Bizler büyük Kızılcahamam Belediye ailesi olarak dümeni hep birlikte, tam yol zafere kırdık. 1 Nisan'da başlayacak ikinci dönemimizde, tüm personelimiz ile birlikte Kızılcahamam'ımızın altın çağını başlatacağız dedi.