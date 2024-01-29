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Giriş Tarihi: 29.1.2024 22:24 Son Güncelleme: 29.1.2024 22:26

Murat Kurum, gençlerle video oyunları oynadı: Rakip tanımam

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de gençlerle video oyunu oynadı. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Valorant’ta yeniyim, PES’te iddialıyım. Ama FIFA’da rakip tanımam" dedi.

Murat Kurum, gençlerle video oyunları oynadı: Rakip tanımam

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın Sultangazi Belediyesi Özdemir Bayraktar Gençlik Merkezi salonunda düzenlediği 'Gençlerle Biz Bize' programına katıldı.

KURUM GENÇLERLE SOHBET ETTİ, OYUN OYNADI

Cep sineması salonunda Sultangazi Belediyesi'nin sporcularıyla bir araya gelerek sohbet eden Kurum, ardından e-spor salonunda gençlerle Valorant, PlayStation salonunda ise futbol oynadı.

"FIFA'DA RAKİP TANIMAM"

Kurum'un gençlerle sohbeti renkli görüntüler oluşturdu. O anları resmi X hesabından paylaşan Kurum, "Valorant'ta yeniyim, PES'te iddialıyım. Ama FIFA'da rakip tanımam" dedi.

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Murat Kurum, gençlerle video oyunları oynadı: Rakip tanımam
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