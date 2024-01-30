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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Benzer bir saldırı daha önce engellendi

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Benzer bir saldırı daha önce engellendi
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürerken, DEAŞ'ın Fatih Balat'taki Santa Maria Kilisesi ve bir sinagogda eylem yapmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat sonrası eylem yapacağı değerlendirilen E.Y. isimli DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen şüphelinin keşif yaptığı belirlendi. MİT'in bilgi paylaşımı sonrası 9 ilde düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
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Benzer bir saldırı daha önce engellendi
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