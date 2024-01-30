Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Bütün şehrin hizmetkarı olacağız

"ANKARA'NIN PROBLEMLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Ankara'nın problemlerinin büyüdüğüne dikkat çeken Altınok, şöyle konuştu:

"Sivil toplum örgütlerimiz, konfederasyonlarımız, biz herkesi dinleyerek, taleplerini alarak, talep ve istekler doğrultusunda tabii de sokakta bir belediye başkanı olacağız inşallah. Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde. Ankara'mıza ne yapabiliriz? Memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara'dan ne beklentileri var? Tabii Ankara'nın problemleri çığ gibi büyüyor. Çünkü ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var. Başkentimizde başka problemler de var. Çok sayıda bunları konuştuk. Efendim talepleri aldık. Bir kısmını yazdık. Bir kısmını seçimden sonra yine burada olacağız. Nasip olursa Ankara'mızı hep beraber el ele gönül ve yürekle ortak akılla bu şehrimizi yöneteceğiz. Ve bütün şehrin hizmetkarı ve belediye başkanı olacağız."