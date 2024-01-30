Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Bütün şehrin hizmetkarı olacağız

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, adaylığı açıklandığı günden bu yana çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarla temas eden Altınok, Memur-Sen ziyaretinde bulundu. Altınok'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan eşlik etti.
"ANKARA'YI HEP BERABER YÖNETECEĞİZ"
Turgut Altınok yaptığı açıklamada Ankara'yı ortak akılla sivil toplum kuruluşları ile istişare içinde yöneteceklerinin altın çizerek, "Ankara'mız aynı zamanda memur şehri, bürokrat şehri olarak da biliniyor. Çünkü devletimizin, ülkemizin, Ankara devletimizin yönetildiği merkez Ankara. Ve Ankara'da çok sayıda memurumuz var, bürokratlarımız var. Dolayısıyla biz de hem ziyaret ediyoruz hem de Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz." dedi.
"ANKARA'NIN PROBLEMLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"
Ankara'nın problemlerinin büyüdüğüne dikkat çeken Altınok, şöyle konuştu:
"Sivil toplum örgütlerimiz, konfederasyonlarımız, biz herkesi dinleyerek, taleplerini alarak, talep ve istekler doğrultusunda tabii de sokakta bir belediye başkanı olacağız inşallah. Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde. Ankara'mıza ne yapabiliriz? Memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara'dan ne beklentileri var? Tabii Ankara'nın problemleri çığ gibi büyüyor. Çünkü ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var. Başkentimizde başka problemler de var. Çok sayıda bunları konuştuk. Efendim talepleri aldık. Bir kısmını yazdık. Bir kısmını seçimden sonra yine burada olacağız. Nasip olursa Ankara'mızı hep beraber el ele gönül ve yürekle ortak akılla bu şehrimizi yöneteceğiz. Ve bütün şehrin hizmetkarı ve belediye başkanı olacağız."