Dünyayı İstanbul’a bağlayan metro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metro projesi Kâğıthane- Gayrettepe kesiminin açılmasıyla tamamlandı. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:Bugün giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'umuzun yükünü hafifletecek bir projemizi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Biliyorsunuz, geçen sene İstanbul Havalimanı-Kâğıthane Metrosu'nun açılışını yapmış, bu önemli projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün de bu hattı, Gayrettepe'ye bağlayan Kâğıthane- Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz ulaşımını sağlamış oluyoruz.Toplam 37.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kâğıthane Metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk- Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkentİstanbul Havalimanı 45 dakikaya, Taksimİstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Leventİstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecektir. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338.5 kilometreye çıkıyor.Millete tepeden bakanlar, milleti hor, hakir görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar, siyasette kaybetmeye mahkûmdur. 31 Mart akşamı, inşallah hep beraber göreceğiz. Türk siyasi tarihine şöyle bir göz attığınızda bunun sayısız örneğine şahit olursunuz. Milletin yetki tevdi ettiği, emaneti teslim ettiği ancak bunun hakkını veremeyen nice bakanın, başbakanın, belediye başkanının siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulup gittiğini görürsünüz.Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Sadece son 2 yıl içerisinde 51 kilometrelik metro hattını, İstanbulluların hizmetine verdik. Atalarımız ne güzel söylemiş: 'Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul.'Murat kardeşimizle birlikte önümüzdeki dönem için hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkarmaktır. Raylı sistemde 2029 yılına kadar toplam uzunluğu, 650 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Bir sonraki aşamada bu uzunluğu 1004 kilometreye çıkarmak istiyoruz. Niyetimiz ulaşımda hedefimiz 2029'a kadar karayol payını yüzde 60'a düşürmek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'e çıkarmaktır. Muradınıza ermek istiyorsanız Murat'a sahip çıkacaksınız. Belediyeler ve hükümet olarak ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi, İstanbul'umuzu, Ankara'mızı, İzmir'imizi, Eskişehir'imizi, Konya'mızı, Kayseri'mizi ayağa kaldıracağız.Fatih'in emaneti olan bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan, kendi beceriksizliklerinin günahını sıradan vatandaşa yükleyen zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız. Bunlar halen açık oy, gizli sayımla milletin iradesinin gasp edildiği tek parti faşizminin özlemiyle yaşıyorlar. Maalesef bu partide genel başkan koltuğunda oturanlar değişse de demokrasiye tahammülsüzlükleri değişmiyor. Yıllar gelip geçiyor fakat bunların faşizan kodlarında zerre gerileme olmuyor. 31 Mart'ta sandıktan çıkacak güçlü iradeyle İstanbul başta olmak üzere her yerde demokrasiden ürken, çoğulcu demokrasiden korkan bu kibirli zihniyet hak ettiği dersi alacaktır.Murat kardeşimizle ilk beş yılda Avrupa yakasında 15 kilometrelik Çayırbaşı-Ayazağa-Levazım-Dolmabahçe Tüneli'yle, 6.5 kilometrelik Kâğıthane, Bayrampaşa Hal Tüneli'ni açacağız. Anadolu Yakası'nda ise Yeni Sahra ile Bostancı'yı 6 kilometrelik tünelle bağlayacağız. İkinci 5 yılda ise Bayrampaşa Hal- Büyükçekmece arasında 28.5 kilometre karayolu tünelini tamamlayacağız. Açılış törenine Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu ile Kalyon İnşaat Üst Yapı ve Raylı Sistem Projeleri İcra Kurulu Üyesi Kenan Avis de katıldı.31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Herkesin gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca 'üç dönüm bostan yan gel yat Osman' misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Millete hesap verme günü yaklaştıkça görüyoruz ki birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı. Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının birkaç gün önce belediye başkan adaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama muhalefette yaşanan panik havasının bir işaretidir. İllerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgâhmış.Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda, sırasıyla Gayrettepe, Kâğıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal 2, İstanbul Havalimanı ve Kargo Terminali durakları olmak üzere 9 durak yer alıyor. Gayrettepe İstasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu. Bu istasyonun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinesi aynı anda kullanıldı. Kazı hızında ayda 1,233 metre ile rekor kırıldı.Raylı sistemlerde en önemli konulardan birinin sinyalizasyon olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğiyle artık bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. Bu hatta kullanılacak 60 sürücüsüz metro aracı da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretiliyor. Gayrettepe- Havalimanı hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini, yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz."GAYRETTEPE-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakika olacak. Hattın açılan kesimi ile İstanbul Havalimanı Metrosu, metrobüs hattı ve Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile buluştu. Havalimanına gelen bir turist Tarihi Yarımada'yı ziyaret etmek için Yenikapı- Taksim-Hacıosman metrosuna aktarma yaparak 41 dakikada Taksim'e, yaklaşık 50 dakikada ise Eminönü ve Vezneciler duraklarında inerek Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi eserlerin yer aldığı Tarihi Yarımada'ya ulaşabilecek. İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyenler daha önce Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı'nı kullararak Kâğıthane'ye gelip aktarma yapıyordu. Gayrettepe kesiminin açılmasıyla aktarma çilesi sona erdi.ULAŞTIRMA Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nda çalışmaların da hızla sürdüğünü açıkladı. Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde, "8 istasyonlu ve 8.3 kilometre uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı"nın, "7 istasyonlu ve 8.4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı"nın ve "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesiminin" açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.