Koruyucu melekler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat (64) ve Elife Yenigül (58) çifti, çocukları olmadığı için 19 yıl önce Fatma'yı evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a da koruyucu ailelik yapan çift, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerinde hayatlarının en büyük acısını yaşadı. Depremin şiddeti ile yıkılan müstakil evde Fatma, Dilara ve Alican, enkazın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kendileri ise enkaz altından sağ kurtuldu.Yenigül çifti, depremde kaybettikleri evlatlarını biran olsun unutmadı. Ancak çiftin acısını biraz da olsa hafifletecek bir gelişme yaşandı. Çift, anne ve babası ayrı olan 6 ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeşe 5 aydır koruyucu annelik yapmaya başladı. Yenigül çifti, kaldıkları konteynerde onlara sımsıkı sarılıp, anne ve babalık yapıyor.Acının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen çocuklarını unutamadıklarını belirten Murat Yenigül, "Biz onlara gözümüz gibi baktık. Bize geldiklerinde daha bebeklerdi. Bu deprem onları bizden aldı. Acımız hâlâ çok büyük. Ama Rabbim bize iki tane daha evlat verdi. Şimdi onlara anne ve babalık yapmaya çalışıyoruz" dedi.Kaybettiği evlatlarının ardından her gün gözyaşı döken Elife Yenigül ise, "Ben o kuzularımı hiç unutamıyorum. Bir anda hem evimiz hem dünyamız başımıza yıkıldı. Aramızda çok farklı bir bağ vardı. Hepsi uçup gitti. Şimdi bu kızlarımız geldi. Bunlar için de elimizden geleni yapacağız. Onlara sarılıp, yeniden annelik duygusunu tatmaya çalışıyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.