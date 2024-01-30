Ölüm villalarında parsel oyunu

İstanbul Büyükçekmece'de Gül İnşaat tarafından yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı villa kent ile ilgili yeni gerçekler ortaya çıktı.Soruşturma çerçevesinde villa kent projesinde deprem yönetmeliğine aykırı olarak çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı. Villa kent projesindeki usulsüzlükler kervanında İBB'ye bağlı İSKİ'nin de sorumluluğunun olduğu ortaya çıktı.Bölgenin Büyükçekmece Göl Havzası'nda bulunması sebebiyle yapılması planlanan mimari projelerin, yapı ruhsatı öncesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde onaylanmadan İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve kontrol edilmesi gerekirken İSKİ Havza Yönetmeliği'nin hiçe sayıldığı anlaşıldı.Büyükçekmece Göl Havzası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notları ve İSKİ Havza Yönetmeliği notlarına göre; her 2500 metrekareye bir villa yapılması gerekirken villaların sıkıştırılarak daha fazla villa yapıldı belirlendi. Yönetmeliklerin hiçe sayıldığı 4 Mevsim İstanbul Projesi'nde villaların inşa edildiği iki ayrı parselden, büyük olan 200 dönümlük parsele 76 villa yerine 106 villa, 67 dönümlük küçük olan parsele ise 26 villa yerine 32 villa inşa edildiği tespit edildi. İSKİ Havza Yönetmeliği'ne uyulmadan yapılan 36 fazla villanın maddi değerinin 72 milyon doları bulduğu iddia edildi.