Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti

İzmiradaylarını netleştirmek için dün toplanan CHP Parti Meclisi (PM), bir kez daha İstanbul ile Ankara arasındaki bilek güreşine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tercihi olan Buğra Gökçe, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin istediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayı Cemil Tugay arasındaki rekabette, gülen taraf Tugay oldu. Dün MYK öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırarak adaylığını bildiren Özel, bu hamlesi ile İmamoğlu kanadını ayağa kaldırdı. Kritik görüşmenin ardından gerçekleştirilen MYK'da, başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin Tugay kararına sert tepki gösterdiği iddia edildi.İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi. Krizin tırmanması nedeniyle PM toplantısının başlaması da yaklaşık 3 saat gecikti. İmamoğlu kanadının MYK'daki sert muhalefetine rağmen, PM'den onay alan Tugay PM'de onaylanarak CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. PM'deki bu gelişmeyle birlikte Özel-İmamoğlu arasındaki güç gösterisi de yeni bir boyut kazandı. Bugüne kadar İmamoğlu'nun talimat ve taleplerine boyun eğmek zorunda kalan Özel, Tugay kararıyla ilk kez parti içindeki İstanbul oluşumuna karşı ciddi bir hamle yapmış oldu.Rize'deCHP Rize İl Başkanlığı, düzenlediği parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ne bağlı Büyükköy Beldesi'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan listede Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismine yer verildi. Yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan döner ustası Çağıran, AK Parti üyesi olduğunu, CHP'yle bağı bulunmadığını açıkladı.Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır" dedi. Çağıran'ın geçmiş dönemlerde CHP listelerinde adı olduğu ancak daha sonra partiyle tüm ilişkisini keserek AK Parti'ye üye olduğu öğrenildi. Rize CHP İl Başkanlığı fıkra gibi olay sonrası yayımladığı basın bildirisini kaldırıp Çağıran'ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı yeni bir basın bildirisi yayınladı. Vatandaşlar "CHP aday göstermeyi bile beceremedi" diyerek skandala tepki gösterdi.SABAHCHP'ninAnkara'da açıklanan ilçe belediye başkan adayları arasında Çankaya'nın bulunmaması, 25 aday adayını isyan ettirdi. 'Sipariş aday' söylentilerine karşı ortak bir bildiri yayımlayan aday adayları "Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni, ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez" ifadelerini kullandı.Çankaya belediye başkan adayının parti hukukuna uygun seçilmesinin savunulduğu bildiride "Yayınlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış bir kişinin adaylaştırılması; aday adayı başvurusunda bulunmuş 25 kişinin kamuoyunda haksız şekilde itibarsızlaştırılmasının, rencide edilmiş olmasının yanı sıra, bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır. Ayrıca, 25 aday adayını adaylığa teşvik eden ve destekleyen seçmenler arasında da partimize yönelik güven sorunu yaratacaktır" denildi.SABAH