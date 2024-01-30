Polonya plakalı araçla kamuflaj

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne biri gözlüklü, başlarında kar maskeleri bulunan siyah kıyafetli 2 kişi tarafından düzenlenen ve Tuncer Murat Cihan adlı bir vatandaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 150 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda; saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24) ile Rusya uyruklu D.T.'nin (37) de aralarında olduğu 51 şüpheli, 30'dan fazla adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı.Şüphelilerin 23'ünün sınır dışı edileceği, 28 şüphelinin ise İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Operasyonda ele geçirilen 7.65 çapında bir silah, Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı.Başakşehir Güvercintepe'de gözaltına alınan iki kişiden, silahı ateşleyenin D.T. olduğu öğrenildi.Zanlıların Türkiye'de kaçak olarak bulundukları, Tacikistan uyruklu saldırganın 3 yıldır Türkiye'de olduğu, saldırı öncesinde telefonla irtibatlı oldukları ve terör örgütü DEAŞ sorumluları tarafından telefonla yönlendirildikleri iddia edildi.Zanlıların, saldırıdan önce kiliseye gelerek keşif yaptıkları, ayin gün ve saatini özellikle seçtikleri, saldırı günü ise bölgeye Polonya plakalı bir araçla geldikleri tespit edildi.Aracın bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı, aracı Türkiye'ye getiren kişinin ise çıkış yaptığı saptandı. Aracın Türkiye'de bulunduğu süre boyunca kullanıldığına ilişkin bir tespit yapılamadığı öğrenildi.Zanlıların dikkat çekmemek için aracın üzerine reklam yapıştırarak kamufle olmaya çalıştıkları anlaşıldı.Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın (52) hedef olmadığı ve zanlıların karşılarına çıkan ilk kişiyi öldürdükleri ifade edildi. Saldırganların, kiliseye giriş anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.Diğer taraftan İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, kiliseyi ziyaret etti. Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu da kilisenin perşembe gününe kadar ibadete kapalı olacağını belirtti.Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kâğıthane Nurtepe Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve Cihan'ın ailesi katıldı. Tuncer Cihan'ın ablası Özlem Cihan, Tuncer'in yüzde 80 zihinsel engelli olduğunu belirterek, "5 yaşındaki bir çocuk aklına sahipti. Müslüman, emekli, bekârdı. Annemle kalıyordu. Bugün de 2 aydır gittiği bu kiliseye gelmiş. Cemaat de çok seviyormuş onu. Kilisede vakit geçiriyor, yemek yiyormuş. Melek gibi birini öldürdüler" şeklinde açıklamada bulundu. Anne Nuriye Cihan da, "Oğlum sana nasıl kıydılar. Keşke cenazende değil de düğününde bu kadar kalabalık olsaydı" diyerek ağıt yaktı.