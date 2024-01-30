SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu

Son dakika haberine göre; Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki zanlının kullandıkları Polonya plakalı ve üzerine dikkat çekmemek için reklam yapıştırılmış araç İstanbul Emniyeti'nce bulundu.