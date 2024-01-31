44 bin 352 binanın yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeyaşanan asrın felaketindenen çok etkilenenAdıyaman'da acılarhâlâ taze. Depremin etkisiyle23 bin bina yerle biroldu. Adıyamanlılar hayatınormal seyrine sokmakiçin çaba gösteriyor.117 bin 899 kişi geçicibarınma alanlarında kalıyor.Adıyaman genelindesadece barınma ihtiyaçlarıdeğil en temel ihtiyaçlardanolan ticaret için de41 adet çarşı oluşturuldu.İşyerleri yıkılan binlercevatandaş oluşturulanbu konteyner çarşılardadükkanlarını açıp ticaretinedevam ediyor. Bin526 işyeri bu geçici alanlardafaaliyet gösteriyor. İlgenelinde ağır hasar alan19 bin 210 binanın yüzde92'si yıkıldı ve neredeysetamamının enkazı kaldırıldı.Şehri ayağa kaldırmakiçin devlet tümimkanlarını seferber etmişdurumda. Şehir merkezineyakın İndere bölgesibaşta olmak üzere 44bin 352 deprem konutununyapımı tüm hızıyladevam ediyor. Bu rakamınkentsel dönüşümle60 bini bulması bekleniyor.Depremin yıldönümündeyapılacak kura ilehak sahipleri tamamlananevlerine kavuşacak.