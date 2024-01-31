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Giriş Tarihi: 31.1.2024

44 bin 352 binanın yapımı sürüyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
44 bin 352 binanın yapımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşanan asrın felaketinden en çok etkilenen Adıyaman'da acılar hâlâ taze. Depremin etkisiyle 23 bin bina yerle bir oldu. Adıyamanlılar hayatı normal seyrine sokmak için çaba gösteriyor. 117 bin 899 kişi geçici barınma alanlarında kalıyor. Adıyaman genelinde sadece barınma ihtiyaçları değil en temel ihtiyaçlardan olan ticaret için de 41 adet çarşı oluşturuldu. İşyerleri yıkılan binlerce vatandaş oluşturulan bu konteyner çarşılarda dükkanlarını açıp ticaretine devam ediyor. Bin 526 işyeri bu geçici alanlarda faaliyet gösteriyor. İl genelinde ağır hasar alan 19 bin 210 binanın yüzde 92'si yıkıldı ve neredeyse tamamının enkazı kaldırıldı. Şehri ayağa kaldırmak için devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Şehir merkezine yakın İndere bölgesi başta olmak üzere 44 bin 352 deprem konutunun yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu rakamın kentsel dönüşümle 60 bini bulması bekleniyor. Depremin yıldönümünde yapılacak kura ile hak sahipleri tamamlanan evlerine kavuşacak.
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44 bin 352 binanın yapımı sürüyor
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