44 bin 352 binanın yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde
yaşanan asrın felaketinden
en çok etkilenen
Adıyaman'da acılar
hâlâ taze. Depremin etkisiyle
23 bin bina yerle bir
oldu. Adıyamanlılar hayatı
normal seyrine sokmak
için çaba gösteriyor.
117 bin 899 kişi geçici
barınma alanlarında kalıyor.
Adıyaman genelinde
sadece barınma ihtiyaçları
değil en temel ihtiyaçlardan
olan ticaret için de
41 adet çarşı oluşturuldu.
İşyerleri yıkılan binlerce
vatandaş oluşturulan
bu konteyner çarşılarda
dükkanlarını açıp ticaretine
devam ediyor. Bin
526 işyeri bu geçici alanlarda
faaliyet gösteriyor. İl
genelinde ağır hasar alan
19 bin 210 binanın yüzde
92'si yıkıldı ve neredeyse
tamamının enkazı kaldırıldı.
Şehri ayağa kaldırmak
için devlet tüm
imkanlarını seferber etmiş
durumda. Şehir merkezine
yakın İndere bölgesi
başta olmak üzere 44
bin 352 deprem konutunun
yapımı tüm hızıyla
devam ediyor. Bu rakamın
kentsel dönüşümle
60 bini bulması bekleniyor.
Depremin yıldönümünde
yapılacak kura ile
hak sahipleri tamamlanan
evlerine kavuşacak.