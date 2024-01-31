7 yıldır aranan FETÖ’cü hakim örgütün ‘Fişleme birimi sorumlusu’ oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde Bylock kullanıcısı, 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığından ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen 12 Ağustos 2023'te Ankara'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özmen hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması' ve 'Terörizmin finansmanı' suçlarından 32 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



'YÜKSEK YARGI SORUMLUSU'

İddianamede, Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yapan Özmen'in FETÖ'nün yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 7 yıldır arandığı belirtilerek, Bylock kullanıcısı olan sanığın örgüt içerisinde 'Necip Bey' kod adını kullandı kaydedildi. Özmen'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi yüksek yargı seçimleri, hakimlik ve savcılık yükselmelerinde örgüt mensuplarının önerilmesi ve seçilmesi için çalıştığı, FETÖ tarafından 'yüksek yargı sorumlusu' olarak görevlendirildiği aktarıldı.



FETÖ'NÜN FİNANSÖRÜ

Özmen'in yakalandığında üzerinde başkasına ait kimliğin yanı sıra elindeki poşet ve bel çantasında 18 bin 240 dolar, 34 bin 870 avro, 500 İsviçre frangı ile 20 bin lira bulunmasına ilişkin iddianamede, paraların yanında bazı isimler ve tablolar bulunan notlar ele geçirildiği, sanığın bu paraları örgüt adına topladığı ve dağıttığı ifade edildi. Özmen'in, dijital materyallerine ilişkin inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, "Özmen'in cep telefonun IP bloğunun değiştirilerek VPN üzerinden bağlantı kurduğu, mezkur tabletin de aynı şekilde şifreli olduğu, yine tabletin hafıza birimi olan ve verilerin depolandığı bellek alanının tamamen şifrelendiği tespit edilmiştir. Bu durumun, sanık hakkındaki ifadeler nazara alındığında örgütsel gizlilik amacıyla yapıldığı değerlendirilmiştir" denildi.



FİŞLEME BİRİM SORUMLUSU

İddianamede, Özmen'in yargı içerisindeki hakim savcıların örgüte yaklaşımlarını takip ettiği ve fişlemeler yaptığına ilişkin tanık beyanları da yer aldı. Tanık S.N.B, Özmen'in tetkik hakimliği döneminde Yargıtayın her dairesinde örgütün bir çalışma grubu olduğunu, örgüt üyesi hakimlerin haftada bir toplandığını, bu grupların sorumlularından birinin de Özmen olduğunu belirtti. S.N.B, "Bu toplantılarda Yargıtay bünyesinde çalışan yargı mensuplarıyla ilgili fişlemeler yapılırdı. Bunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulurdu. Bunun dışında örgütün yargı yapılanması kapsamında bir birim oluşturulmuştu. Bu birimin tüm yargıdaki örgüt aleyhine hareket eden yargı mensuplarını fişleme görevi vardı. Necmeddin Özmen de bu birimin başındaydı" dedi. Tanık M.Ö. de Özmen'in askeri hakimlik yaptığı dönemde FETÖ'nün Isparta ve Antalya bölgesindeki hakim-savcı sorumlusu olduğunu, daha sonra Yargıtay'da çalıştığı dönemde de örgüt adına toplantılar düzenlediğini ifade etti.