Anayasa Mahkemesi üyeliğine Danıştay’dan Yılmaz Akçil seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Topal'ın 12 yıllık görev süresi dolarken, Danıştay'dan Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir üye seçimi için seçim yapılmıştı. Seçimlerde, Danıştay 10. Daire Üyesi Yılmaz Akçil, adaylar arasında en çok oyu alarak seçimleri önde tamamladı. Yılmaz Akçil 40 oy alırken, Yalçın Ekmekçi 18, Aydemir Tunç 19, Bilge Apaydın 24 oy aldı.

ERDOĞAN AKÇİL'İ ATADI

En çok oyu alan ilk 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yılmaz Akçil seçildi.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Anayasa Mahkemesi Yılmaz Akçil'in Danıştay üyeliğine seçildiğine dair karar Resmi Gazetede yayınlandı.

BAKAN TUNÇ TEBRİK ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Tunç mesajında; " Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Danıştay üyesi Sayın Yılmaz Akçil'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

YILMAZ AKÇİL KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olan Akçil, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen Akçil, 17 Aralık 2018 tarihinden bu yana Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATTI

Akçil, başta Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi olmak üzere çok önemli kararlara imza attı.