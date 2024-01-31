Başkan Doğruer Bergama’da Cumhur ittifakı üyeleri ile buluştu

Cumhur ittifakının Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer Bergama'da AK Parti Ana Kademe, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, MHP İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve Ülkü Ocakları üyeleri 'Teşkilat Buluşmaları etkinliğinde bir araya geldi.

BERGAMA'DA TARİH YAZACAĞIZ

Etkinlikte konuşan AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, yıllardır ekip ruhu içinde tüm seçimleri başarıyla yönettiklerini söyledi. Bergama için yeni bir tarih yazacaklarını belirten Güzel sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarılarımızı birlikte perçinleyeceğiz. AK Parti, kutsal davayı omuzlarında taşıyan bir partidir. Allah'a hamdolsun bu görevi alnımız açık bir şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

YOLUMUZ AÇIK VE AYDINLIK OLSUN

Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer ise etkinlikte yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde çalışacaklarını söyledi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevimizi en iyi şekilde hep birlikte yerine getireceğiz." Diyen Doğruer: "Yolumuz açık ve aydınlık olsun." dedi.

TEŞKİLAT ZAFER DEMEK

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatında da ayrıca toplantı düzenlendi. Bergama'da seçim heyecanını şimdiden yaşadıklarını belirten MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, "Teşkilat demek, başarı ve kazanmak demek. Teşkilat, zafer demek. Tüm teşkilatlarımız çok değerli. Bu yüzden bugün göstermiş olduğunuz birlik ruhundan dolayı tüm iltifatları hak ediyorsunuz." dedi. Programda, Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer, İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, İl Koordinatörü Metehan Yeğen, Kadın Kolları Başkanı Nuray Erkızıl Öner, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Yılmaz ve teşkilat üyeleri hazır bulundu.