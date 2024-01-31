CHP’li Mahmutlar Belediyesi’nin yolsuzluk davası sürüyor

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yolsuzluk iddiasıyla tutuksuz yargılanan dönemin Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik ve 17 kişinin yargılandığı davaya tutuksuz 2 sanık katılırken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Mahkemeye sanık avukatları da katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİLER

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 yıldır süren CHP'li Mahmutlar Belediyesi'nin yolsuzluk davasına 13 avukat katıldı. Duruşmada sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz ederek müvekkillerinin beraatini istedi. Diğer sanık avukatları ise bilirkişi raporlarının yeniden düzenlenmesi için ücret ödenmemesini talep ederken, Ali Çelik'in avukatı ise raporlarının yanlı olarak tutulduğunu ve görevleri dışına çıktıklarını söyleyerek raporlarının geçersiz olarak kabul edilmesini talep etti.

DURUŞMA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmaya tanık olarak katılmayan S.Ç' zorla getirilmesi için kolluk görevlilerine yazıyla bildirilmesine, bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesine ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 30 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kasım 2011'de yapılan 13 ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya il ve Alanya ilçe jandarma komutanlıkları 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 06.00'da Alanya, Antalya ve Manavgat'ta 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, CHP'li Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik ve 35 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar 3 günlük jandarma sorgulamasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Zanlılar 'suç örgütü kurarak, yönetmek, üye olmak, bu örgüt faaliyeti çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bir belediye başkanı, iki Mahmutlar Belediye Meclis Üyesi, 11 Mahmutlar Belediyesi çalışanı, bir Kargıcak Belediyesi çalışanı, bir Mahmutlar'da faaliyet gösteren banka görevlisi, 16 esnaf ve serbest meslek sahibinin bulunduğu açıklandı. Jandarma tarafından belediye, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bazı bilgisayar ve dosyalara el konulmuştu.

BAŞKAN İLE BİRLİKTE 31 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 36 kişiden 5'i savcılık soruşturmasında serbest bırakılırken, belediye başkanı Çelik ile birlikte 31 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık ve nöbetçi mahkemenin ifade alması yaklaşık bir günü buldu. Nöbetçi mahkeme tarafından Belediye Başkanı Ali Çelik ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ç., Yazı İşleri Müdürü Mehmet A., İmar Müdürü Sezai K., Suat G., Emre Ö., Sabri A., Servet Ç., Hikmet Sami Ö., Fatih N., Selçuk C., Serkan S., Hasan B., Turgut D., Hasan Ç., Özgürcan K. ile Aziz S. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin kapalı kısmına konuldu. 14 kişi ise serbest kaldı. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, jandarmanın camları perdeli aracı ile adliyenin mahkum girişinden içeri alındı. Tutuklananlar da aynı şekilde cezaevi araçlarının adliye girişine yanaştırılarak cezaevine götürülmüştü.