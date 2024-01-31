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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:39 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:41

DEAŞ’ın sözde komuta kademesindeki terörist yakalandı

Kastamonu’da, DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ve hakkında 10 yıl 6 hapis cezasına bulunan firari terörist Kırşehir’de yakalandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
DEAŞ’ın sözde komuta kademesindeki terörist yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Irak uyruklu Q.F.M.H.'nin yakalanması için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında firari şahsın Kırşehir'de gizlendiği saptandı.

Kırşehir'de yakalanan ve Kastamonu'ya getirilen Irak uyruklu Q.F.M.H., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahsın örgütün sözde komuta kademesinde yer aldığı ve yurtdışında örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

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DEAŞ’ın sözde komuta kademesindeki terörist yakalandı
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