DEAŞ’ın sözde komuta kademesindeki terörist yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Irak uyruklu Q.F.M.H.'nin yakalanması için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında firari şahsın Kırşehir'de gizlendiği saptandı.
Kırşehir'de yakalanan ve Kastamonu'ya getirilen Irak uyruklu Q.F.M.H., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahsın örgütün sözde komuta kademesinde yer aldığı ve yurtdışında örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.