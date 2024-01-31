FETÖ’nün firari ihraç polis memuru yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memuru M.K. isimli şüpheli Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTE SADAKATI ÜST DERECE

Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi. Şüpheli M.K. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.