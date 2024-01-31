Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metrosu’na vatandaştan tam not: Hızlı ve modern

İstanbul Havalimanı'na toplu ulaşımın bel kemiği olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu'nun son halkası Gayrettepe-Kağıthane etabı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşımı 30 dakikaya indiren hatta günde 600 bin yolcu taşınacak. Yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatılan ve 9 istasyondan oluşan hattın hızı ise saatte 120 kilometreye ulaşacak. SABAH, Gayrettepe İstasyonu'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların nabzını tuttu. Vatandaşlar metro hattına tam not verirken, hızlı ve konforlu yolculuk yapmaktan duydukları gururu anlattı:Kemerburgaz'da oturuyorum, Beyazıtta çalışıyorum. Havalimanı'na gidebilmek için önce Kağıthane'ye geçiyordum. Bu istasyon bana 1 saat kazandırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Rize'den geliyorum. Gayrettepe'de kaldığım yurda gitmek için metroyu kullandım. Önceden Kağıthane'ye oradan da başka vasıta ile Gayrettepe'ye geçiyordum. Sanki benim için özel açılmış bir durak oldu. Hızlı, konforlu ve rahat bir yolculuk yaptım. 30 dakikada Gayrettepe'ye geldim. Şehrin merkezine kısa sürede ulaşılması çok güzel.Havalimanında bir yakınımı karşılamak için Anadolu yakasından geldim. 30 dakikada havalimanına gitmek harika. Oldukça rahat ve modern. Bundan sonra bu hattı kullanacağım.80 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum. Gözümle görmeseydim inanmazdım. İlk kez böyle güzel, modern, rahat ve hızlı bir sistemi kullanma şansım oldu. Bu hizmetten dünya insanları da faydalanacak. Yapanlardan Allah razı olsun.Dünyanın bir çok ülkesine gittim. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde metro sistemi eski ve yavaş. Özellikle Rusya ve Ukrayna'da. Mesafe uzak olmasına rağmen konforlu ve hızlı yolculuk yapmak beni gururlandırdı.5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum her tarafa metro ile gidiyorum. Ama bu kadar kaliteli ve hızlı metroya binmemiştim. İran'da yaşadığım şehre metro yeni geldi fakat buradaki kadar modern ve hızlı değil.