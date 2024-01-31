İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ziyaret yoğunluğu... Başsavcı Zafer Koç’a “hayırlı olsun” ziyaretleri

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Adli Yargı Kararnamesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olan Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

BAŞSAVCIYA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETLERİ

Başsavcı Zafer Koç'un göreve başlamasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ziyaret yoğunluğu yaşandı. Başsavcı Koç'u ilk olarak İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Istanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başsavcı Zafer Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Zafer Koç ziyaretine gelenlere plaket verdi.