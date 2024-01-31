Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde farklı kat yüksekliklerine sahip toplam 315 bin civarında bina olduğunu açıkladı.. Bunlardan yaklaşık 160 bin binanın 1999 depremi öncesinde yapıldığı bilgisini de veren Büyükakın, 2007 ve 2018 yıllarında yeni yapı yönetmeliklerinin çıktığını hatırlattı. Kocaeli'de 2007 öncesinden 250 bin adet bina olduğuna da değinen Büyükakın, ''Kocaeli Yapı Envanter Çalışması kapsamında yaklaşık 200 bin binanın taraması bitirildi. 1999 depremi öncesindeki binaların tamamı bitti. 2007'ye kadar olanların da 50 bin civarı kaldı. Riskli alanlar yönetmeliği çerçevesinde riskli binaların taraması tamamlandı.Kentsel dönüşüm için çok önemli olan bu çalışmayı Büyükşehir olarak dirençli şehir Kocaeli yolunda kentsel yenilenme fırsatı olarak görüyoruz'' dedi. Dönüşümü mümkün olan alanların fizibilite etütlerinin de ayrıca devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ''Kamunun, özel sektöre liderlik ederek, mesela Kent Konut şirketimizle veya TOKİ ile yapılacak projelere dair çalışmalar da ayrı bir kapsam dahilinde yürütülüyor. Bu çalışmalar mayıs ayı gibi büyük ölçüde tamamlanmış olur. Ondan sonraki süreçte parsel bazlı değil, ada bazlı, hatta bölge bazlı çalışmalar tamamlanmış bir şekilde tüm paydaşlarla iletişim çalışmaları yürütülecek" ifadesini kullandı.