MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu Yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli, "Varsın birileri DEM'lensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz. DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:31 Mart'ta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Çok çalışacağız. Geceyi gündüze katacağız. 31 Mart'a kadar yorulmayacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Yol haritamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz.Varsın birileri DEM'lensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz.Türkiye kızılelmanın istikametindedir. Cumhur İttifakı ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur.CHP Genel Başkanı nafile bir söylemdedir. Zillet tutmadı ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaktır. Demlenmek CHP'ye iyi gelmemiştir. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle döndüreceksiniz. Kara mizah değilse nedir. Kılıçdaroğlu'nun adını silmenin neresi vefalık. PKK bu ittifakın neresinde? Demcilere hayranlığın, el etek öpmen ittifak için mi? Başka irtibatların var mı? DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.Davutoğlu'nun hezeyan verici konuşmasının bir kısmı dikkatimi çekti. Gerçekleri çarpıp inkarını özetleyen müessir bir söz vardır. Savunulacak bir şeyi kalmayanlar her şeyi inkar ederler. Öyle inkar ederler ki şeytan bile şeytanlığından utanır. Senin özünde kir tutmuş, temizlenmek için epey emek sarf etmen gerek. Davutoğlu masalı bırak bizi bilen bilir. Senin sicilini bilir. 2015'te başbakanlık makamı hem doğrudan hem dolaylı olarak teklif edildi. Geri çevirmeyi vatan ve millet borcu saydım. Bundan pişman olmadığım gibi bugün aynı duruşu gösteririm. Hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Sen başbakanlık makamını terk etmedin, anlaşılan kapının önüne konuldun.Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok. Meslek edinmişler onlar kavga ve krizden geçinmeyi. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medarı iftiharıdır. Cumhur İttifakı'nı anlamak bozguncuların harcı değil. İsrail, soykırım suçunun bedelini eninde sonunda ödeyecektir.