Saldırı silahı bulundu

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve Tuncer Metin Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli ve siyah kıyafetli 2 zanlının da aralarında olduğu 52 kişinin yakalandığı operasyonda, 7.65 çapında bir tabanca ele geçirilmişti. Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelenen silahın, saldırıda kullanılmadığı tespit edildi.Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) zanlının kullandığı silahlardan biri, Kemerburgaz'da ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu. Şüphelilerin araçla giderken silah parçalarını attıkları iddia edildi. Yaklaşık 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında bulunan iki kar maskesi ile bir mont da DNA incelemesine alındı.A.K. ve D.T.'nin kiliseye gelirken ve kaçarken kullandığı Polonya plakalı otomobil de Beylikdüzü'nde plakaları sökülmüş halde bulundu.