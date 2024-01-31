Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler belirlenen 4 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları belirlene 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.