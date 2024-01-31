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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:54

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler belirlenen 4 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları belirlene 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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