TBMM Dışişleri Komisyonu 14 kanun teklifini kabul etti

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, Türkiye'nin bulunduğu bölgede kriz ortamının derinleştiğini ve genişlediğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Oktay, "İsrail saldırganlığı ve bazı ülkelerin İsrail'e verdiği şartsız destek, kalıcı bir ateşkesi engelliyor. İsrail'in acımazlığı ve pervasızlığı, soykırım boyutuna ulaşan saldırıları uluslararası toplumu ilkeler ve çıkarlar üzerine politika yapan iki ana kampa ayırmaya başlamıştır." diye konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasında alınan ihtiyati tedbir kararını anımsatan Oktay, bu kararı olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 26 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Oktay, "Tüm ilgili kurum ve ülkeleri İsrail'in saldırılarının derhal ve kalıcı olarak durdurulması için çaba göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Kızıldeniz'de konuşlanan uluslararası deniz unsurlarının, Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldığına işaret eden Oktay, bunun bölge açısından endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın halen Azerbaycan ile kalıcı bir barış anlaşması imzalamadığını aktaran Oktay, "Bölge dışı ülkelerin Ermenistan'ı yanlış yönlendiren mesajları olumsuz bir etki oluşturuyor. Azerbaycan'a karalama kampanyaları artarak devam ediyor." diye konuştu.

Kıbrıs'taki gelişmelere de dikkati çeken Oktay, "Kıbrıs'ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması sırasında KKTC makamlarının görüşünün alınmaması ve karar metnindeki tek taraflı ve gerçekleri yansıtmayan iddialar, KKTC'ye olan desteğimizin önemini ortaya koyuyor. KKTC makamlarının bu konudaki açıklama ve tutumlarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı hatırlatan Oktay, Türkiye'nin nereden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Daha sonra gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle: