Yargıdan CHP’li belediyeye ders

Dünyaca ünlü bademi, domatesi, tatlı patatesiyle tarımsal üretimde adından söz ettiren Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde, 'Datça'da köy yoktur' kararı alınmıştı. Büyükşehir'in bu kararı köylüyü bir çok tarımsal destekten mahrum bırakıyordu. AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, Büyükşehir Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı 'kırsal mahalle yoktur' kararını 10 Aralık 2021'de yargıya taşımıştı.

AK Partili Laçin, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Haluk Laçin, 12 mahallesinin 9'u kırsal olan Datça için büyükşehir belediyesinin kurulmasıyla mahalle statüsüne geçen köylerin, kırsal mahalle statüsüne geçirilmemesine dair kısmının iptalini talep etmişti. Muğla 3'üncü İdare Mahkemesinde görülen dava sürecinde bilirkişi raporunda, köylerin kırsal niteliğinin devam ettiği belirtildi. Mahallelerin, kırsal mahalle nitelikli bir yerleşme olduğu, kırsal karakterini koruyacak şekilde ve "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uyarınca "Kırsal Mahalle" statüsünde değerlendirilmesi gereken bir yerleşme olduğu kaydedildi.

KIRSAL STATÜYE GEÇİRİLDİ

Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi, Kasım 2022'de Büyükşehir'in aldığı kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekerek teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle hükmetmişti. Böylece Karaköy, Emecik, Cumalı, Kızlan, Karaköy, Cumalı ve Kızlan Mahalleri için alınan kararın yürütmesi durdurulmuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Emecik, Hızırşah, Sındı, Yaka ve Yazı mahalleleri oy birliğiyle kırsal statüye geçirildi.

DANIŞTAY REDDETTİ

Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesince de onandı. Ancak, büyükşehir konuyu Danıştay'a taşıdı. Hukuka aykırı olduğu iddiasıyla temyiz edilerek kararın bozulması istendi. Danıştay 8. Daire, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verdi.