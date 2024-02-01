Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadesi kullanıldı.Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine sözde istihbarat sağlayan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 9 Suriye uyruklu kişiyi de il göç idaresine teslim etti.Diyarbakır'da, Irak'tan gelen Ezidilerin kaldığı kampta terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı.