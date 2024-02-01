Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan, İsveç ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Giriş Tarihi: 1.2.2024 16:06

Bakan Fidan, İsveç ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü.

Bakan Fidan, İsveç ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.
Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü. Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan, İsveç ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA