Başkan Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan seslendi! İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak

MURAT KARDEŞİMİZ SİZLERE EMANETTİR

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Adayı Kurum'a desteğini de "Durmadan, usanmadan koşmaya gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben, Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir" sözleri ile dile getirerek telefon görüşmesini sonlandırdı.

KURUM: İSTANBUL YENİDEN "BÜYÜK İSTANBUL" OLACAK

İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Kurum paylaşımına şu açıklamayı da ekledi: Telefonun diğer ucundan gelen sesle bir kez daha İstanbul zaferi için kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Bölge söz verdi. İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak.