Cumhur İttifakı AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü Alanya’da konuştu

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart yerel seçimleri için startı baba ocağı Kestel Mahallesi'nden verdi. Kestel Düğün Salonu'ndaki seçim startına Başkan Yücel'in yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.

Seçim startında ardından konuşan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ardından konuşan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Bugün Cumhur İttifakı'nın örnek ruhuyla merkezine Alanya, Antalya ve insan sevgisini alan bir akşamı yaşıyoruz. Bu aydınlık yarınların, 31. Mart zaferinin, bu hizmetin ustalarına, Alanya'da örnek belediyeciliği ortaya koyan Başkan Yücel'in memleketimiz sevdasına kıymet verilen örnek bir gece. Başkan Yücel yeniden Alanya için kutlu bir yolculuğa çıkıyor. Onun heyecanını bugün birlikte paylaşıyoruz. O heyecanı hep birlikte Cumhur İttifakı ile zirveye taşıyacağımıza söz veriyoruz.

İnşallah 31 Mart Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi için şiir gibi bir neticeyle sonuçlanan yeni bir kapının açıldığı dönem olacak. Yeni dönemde büyükşehirin tüm imkanları ile Alanya'nın yanında olduğu yeni bir dönemin adı olacak. Büyükşehir Alanya'nın ulaşım, altyapı, kanalizasyon sorunlarında Alanya'nın, belediyesinin gücüne güç katacak. Sosyal, üst yapı projelerinde Alanya belediyesinin yanında, Başkan Yücel'in yanı başında olacak. Çünkü bizim sevdamız var. O da insanımıza hizmet etmek. İnsanımızın yaşadığı şehrin mutluluk, sevinç, heyecan muhabbet üreten şehirler olması ve her birinin bir marka olması. 31 Mart'ta kazanan Adem Murat Yücel, kazanan Antalya'nın bütün ilçeleri olsun" dedi.