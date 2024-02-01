FETÖ’cü eski hâkime 32 yıl hapis talebi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "başkalarına ait kimlik belgelerinin kullanılması" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 32 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca Özmen'in yargı içerisindeki hâkim-savcıların örgüte yaklaşımlarını takip ettiği ve fişlemeler yaptığı tanık beyanlarına yansıdı. İddianamede ifadesine yer verilen tanık S.N.B., Özmen'in tetkik hâkimliği döneminde Yargıtay'ın her dairesinde örgütün bir çalışma grubu olduğunu, örgüt üyesi hâkimlerin haftada bir toplandığını, bu grupların sorumlularından birinin de Özmen olduğunu belirtti.