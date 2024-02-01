İşte o teröristler

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli 2 zanlının yakalandıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. 2 zanlının olayda üstlerinde bulunan kıyafetleri de ele geçirildi. Teröristlerin olayın ardından araçla kaçarken ormanlık alana attıkları kıyafetleri DNA incelemesine alındı.Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T'nin olayın ardından kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bir alana bıraktıktan sonra minibüsle Başakşehir'de yakalandıkları adrese gittikleri belirlendi. Saldırganlardan Rusya uyruklu D.T.'nin saç ve sakal tıraşı olduğu ortaya çıktı. Suşi restoranında çalıştığı tespit edilen 2 zanlının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sürüyor. Operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle ve kaçak oldukları için yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti. İşlemleri devam eden 28 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.