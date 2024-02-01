MHP Genel Başkanı Bahçeli: Darbeye tevessül eden AYM’dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü (önceki günkü) birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcı. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize, darbeye tevessül eden AYM'dir. Milli iradenin tecelligâhı olan TBMM, AYM'nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır" ifadelerini kullandı.