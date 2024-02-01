Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler!

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) adlı iki teröristin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili hesap vakti geldi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve operasyonla gözaltına alınan Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki teröristin de aralarında olduğu şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.