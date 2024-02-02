Haberler Gündem Haberleri Bahçeli’den Prof. Türkdoğan ve Alatlı için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 2.2.2024 19:44

Bahçeli’den Prof. Türkdoğan ve Alatlı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatlarını kaybeden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve yazar Alev Alatlı için bir taziye mesajı yayımladı.

ANKARA
Bahçeli’den Prof. Türkdoğan ve Alatlı için taziye mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli mesajında şunları kaydetti:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızla Sayın Alev Alatlı Hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli’den Prof. Türkdoğan ve Alatlı için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA