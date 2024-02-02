Haberler Gündem Haberleri Güldür Güldür'de skandal skeç! Kahraman gazilerle açık açık alay ettiler
Giriş Tarihi: 2.2.2024 20:22 Son Güncelleme: 2.2.2024 20:26

Güldür Güldür'de skandal skeç! Kahraman gazilerle açık açık alay ettiler

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı programda sözde "mizah" adı altında gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı. Skandal skeçte, "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" denilerek kahraman gazilerle alay edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan skeci kınadığını bildirdi. Duruma tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Ali Çelebi ise "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.

Güldür Güldür’de skandal skeç! Kahraman gazilerle açık açık alay ettiler

Güldür Güldür adlı programda büyük bir skandala imza atıldı. Sözde "mizah" adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri hedef alındı. Skeçe sosyal medyadan tepki yağdı.

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Tepkilerin odağındaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN KINAMA: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan skeci kınadığını bildirdi. Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

"BU SKEÇ AMACINI AŞMIŞTIR"

Skandal skeçe tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.

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Güldür Güldür'de skandal skeç! Kahraman gazilerle açık açık alay ettiler
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