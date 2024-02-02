Güldür Güldür’de skandal skeç! Kahraman gazilerle açık açık alay ettiler

Güldür Güldür adlı programda büyük bir skandala imza atıldı. Sözde "mizah" adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri hedef alındı. Skeçe sosyal medyadan tepki yağdı.
"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"
Tepkilerin odağındaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN KINAMA: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan skeci kınadığını bildirdi. Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.
Gazilerimiz bu ülkenin onuru ve gururudur. Yaşayan anıtlarımızdır.— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) February 2, 2024
Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir. pic.twitter.com/ZVUwikgQs6
"BU SKEÇ AMACINI AŞMIŞTIR"
Skandal skeçe tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.