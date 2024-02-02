Güldür Güldür’de skandal skeç! Kahraman gazilerle açık açık alay ettiler

BAKAN GÖKTAŞ'TAN KINAMA: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan skeci kınadığını bildirdi. Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

"BU SKEÇ AMACINI AŞMIŞTIR"

Skandal skeçe tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.