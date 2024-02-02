Haberler Gündem Haberleri İşte Alev Alatlı'nın en çok izlenen videosu! SABAH TV'de anlattıkları günlerce konuşulmuştu...
Giriş Tarihi: 2.2.2024 15:57

İşte Alev Alatlı'nın en çok izlenen videosu! SABAH TV'de anlattıkları günlerce konuşulmuştu...

Son asrın en büyük aydınlarından Alev Alatlı, vefatından önce SABAH TV'de ufuk açan 2 röportaj vermişti. Alatlı, bu röportajların ilkinde, yazmayı düşündüğü ve hayata bakışını özetleyen bir hikayeyi de anlatmıştı. Alatlı'nın, SABAH TV röportajı YouTube'daki tüm röportajları arasında açık ara en fazla izleneni olmuştu. İşte o röportajlar...

İşte Alev Alatlı’nın en çok izlenen videosu! SABAH TV’de anlattıkları günlerce konuşulmuştu...

Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün öğlen saatlerinde entübe edildi. Alatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. 79 yaşındaki Alatlı, son asırda yetişmiş en büyük Türk aydınlar arasında yer alıyordu. 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alatlı, SABAH TV'de 2 kez Onur Şahanoğlu'nun konuğu olmuştu. Alatlı'nın, " 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ilk kez Reis söylediği için onunla çok iftihar ediyorum" başlıklı röportajı YouTube'da benzer içerikler arasında açık ara en çok izleneni olmuştu.

ALEV SON ASRIN EN BÜYÜK AYDINLARINDANDI

Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alatlı, son asırda Türkiye'de yetişmiş en büyük aydınların başında geliyordu.

SABAH TV'DEKİ RÖPORTAJI EN ÇOK İZLENEN OLMUŞTU

Alev Alatlı, Sabah TV'de 2 yayına katıldı. Alatlı'nın YouTube'daki röportajları vatandaşların büyük ilgisini çekmişti. Alatlı'nın en çok izlenen röportajı yine SABAH TV'deki röportajı olarak kayıtlara geçmişti.

İŞTE ALATLI'NIN EN ÇOK İZLENEN O RÖPORTAJI

Alev Alatlı'nın dünyadaki gelişmeleri, tarihsel konuları ve Z Kuşağını anlattığı SABAH TV'deki röportajı:

ALATLI'DAN İKİNCİ RÖPORTAJ

SABAH TV'de seçim sonrası bir kez daha konuk olan Alatlı, 'Türkler yine sıkı durdular' ifadesi ile çok konuşulmuştu.

Alatlı'nın yakın zamandaki röportajı:

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İşte Alev Alatlı'nın en çok izlenen videosu! SABAH TV'de anlattıkları günlerce konuşulmuştu...
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