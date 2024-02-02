İşte Alev Alatlı’nın en çok izlenen videosu! SABAH TV’de anlattıkları günlerce konuşulmuştu...

Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün öğlen saatlerinde entübe edildi. Alatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. 79 yaşındaki Alatlı, son asırda yetişmiş en büyük Türk aydınlar arasında yer alıyordu. 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alatlı, SABAH TV'de 2 kez Onur Şahanoğlu'nun konuğu olmuştu. Alatlı'nın, " 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ilk kez Reis söylediği için onunla çok iftihar ediyorum" başlıklı röportajı YouTube'da benzer içerikler arasında açık ara en çok izleneni olmuştu.