İşte Alev Alatlı’nın en çok izlenen videosu! SABAH TV’de anlattıkları günlerce konuşulmuştu...

Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün öğlen saatlerinde entübe edildi. Alatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. 79 yaşındaki Alatlı, son asırda yetişmiş en büyük Türk aydınlar arasında yer alıyordu. 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alatlı, SABAH TV'de 2 kez Onur Şahanoğlu'nun konuğu olmuştu. Alatlı'nın, " 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ilk kez Reis söylediği için onunla çok iftihar ediyorum" başlıklı röportajı YouTube'da benzer içerikler arasında açık ara en çok izleneni olmuştu.
ALEV SON ASRIN EN BÜYÜK AYDINLARINDANDI
Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alatlı, son asırda Türkiye'de yetişmiş en büyük aydınların başında geliyordu.
İŞTE ALATLI'NIN EN ÇOK İZLENEN O RÖPORTAJI
Alev Alatlı'nın dünyadaki gelişmeleri, tarihsel konuları ve Z Kuşağını anlattığı SABAH TV'deki röportajı:
ALATLI'DAN İKİNCİ RÖPORTAJ
SABAH TV'de seçim sonrası bir kez daha konuk olan Alatlı, 'Türkler yine sıkı durdular' ifadesi ile çok konuşulmuştu.
Alatlı'nın yakın zamandaki röportajı: